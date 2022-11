Un projet du ministre Weyts sur "un guide de l'enseignement de l'histoire flamande" fait polémique en Flandre

Une commission spéciale flamande est en train de travailler sur l'écriture d'un ensemble de "points d'ancrage historiques" qui ont fait de la Flandre ce qu'elle est aujourd'hui. Un texte que les Flamands devraient apprendre, et que les nouveaux arrivés en Flandre devraient systématiquement intégrer. Mais l'idée, initiée par le gouvernement flamand et notamment le ministre de l'Education Ben Weyst (N-VA), a été largement critiquée par un ensemble d'historiens flamands, qui se sont exprimés dans un pamphlet repris en partie par le Standaard ce jeudi.

Les auteurs du texte (Jo Tollebeek et Karel Van Nieuwenhuyse de la KU Leuven, et Marc Boone de l'UGent) reprochent à Ben Weyts d'"éroder l'attachement à la Belgique" et, in fine, de vouloir générer une "lutte anti-belge" en surprotégeant la culture flamande. Selon les historiens - soutenus par de nombreux autres universitaires - ce "guide de l'enseignement" de l'histoire de la Flandre ressemble à une instrumentalisation politique de cette histoire. Pour eux, la N-VA veut "rendre les Flamands plus flamands" avec ce projet.

Le ministre de l'Education a réagi auprès de nos confrères. Il a avant tout déploré que les auteurs du pamphlet s'en soient également pris aux historiens membres de la commission spéciale mise sur pied pour le projet. "Il est triste qu'ils estiment nécessaire de juger de manière cinglante leurs collègues universitaires. Les cataloguer comme membres d'un 'comité de collaboration' est inexcusable", a déclaré Ben Weyts. Il a ensuite reproché à Jo Tollebeek, Karel Van Nieuwenhuyse et Marc Boone de critiquer "sans avoir lu une seule page du texte". "Tout cela ne témoigne pas exactement d'un haut niveau, ni en tant qu'universitaire, ni en tant qu'être humain", a-t-il conclu.