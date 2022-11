Accueil Actu Belgique “La crise risque d’augmenter la violence dans certains couples” Le coordinateur de la ligne d’écoute Violences conjugales s’attend à faire face à des situations difficiles liées à la crise. Maïli Bernaerts ©BRUNO FAHY

L'impact de la crise économique sur les couples inquiète les professionnels de la santé mentale et le coordinateur de la ligne d'écoute pour victimes de violences conjugales Jean-Louis Simoens. "Je n'ai pas de statistiques qui permettraient d'affirmer que c'est déjà le cas mais je crains que la crise économique impacte les couples et rende les personnes vulnérables encore plus vulnérables. La fragilité économique est une cause cachée parmi les appels qu'on reçoit sur la ligne...