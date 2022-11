Les dérives du présentéisme : un travailleur belge sur trois continue à bosser alors qu’il est malade

Travailler tout en étant malade est une tendance de plus en plus lourde dans le monde de l’entreprise. L’année passée, près d’un Belge sur deux aurait travaillé alors qu’il était malade. C’est ce qui ressort d’une enquête menée pour le compte de Tempo-Team, en collaboration avec la professeure docteure Anja Van den Broeck, experte en motivation du travail à la KU Leuven.

Si 41 % des répondants déclarent avoir la possibilité de prester à domicile au moins une fois par semaine, 35 % se sont rendus en entreprise malgré leur état de maladie, tandis que 15 % préféraient rester à la maison et y poursuivre le télétravail. Par cette forme de travail "sur une jambe", que certains experts qualifient d'absentéisme rose, voire de 'présentéisme', les personnes concernées justifient en premier lieu leur comportement par la volonté de ne pas exposer leurs collègues à une surcharge de travail. Le télétravail serait également une des raisons liées à l'émergence de ce phénomène. "Pour certains petits virus, il est possible de rester à la maison pour travailler sans contaminer ses collègues et c'est une évolution plutôt positive, juge Pascal Meyns, safety manager chez Tempo-Team. Par contre, cela peut poser question quand il s'agit d'une maladie plus handicapante, c'est une zone grise qu'il faut étudier."

Certains employeurs en profitent parfois pour contraindre leurs employés à prester depuis leur domicile malgré leur maladie, sous prétexte qu'il est possible d'effectuer certaines tâches. Au vu du contexte de crise, de nombreux travailleurs craignent également de perdre leur job et sont prêts à travailler tout en étant souffrants. "On constate aussi que des employés ne veulent pas accumuler trop de boulot, poursuit-il. Le sentiment de culpabilité peut également exister. À côté de ça, il y a des travailleurs qui préfèrent travailler par solidarité avec leurs collègues."

Les femmes et les moins de 35 ans les plus touchés

D’après l’étude, on remarque également que travailler en étant malade semble être davantage un comportement féminin et propre aux jeunes de moins de 35 ans (respectivement 54 et 58 %), alors que les hommes et les personnes de plus de 34 ans sont respectivement 47 et 43 % dans ce cas. Et les travailleurs qui admettent qu’ils auraient dû rester chez eux quand ils étaient malades ont malgré tout même préféré se rendre en entreprise pour éviter une surcharge de travail aux collègues (33 %), une accumulation importante du travail (30 %) ou encore un sentiment de culpabilité (27 %). Toutefois, 15 % des personnes sondées déclarent continuer de travailler tout en étant malades parce qu’elles estiment que leur supérieur hiérarchique attend cette réaction. 14 % ressentent une pression sociale en vue de poursuivre le travail.