Près d'un millier de militaires belges et français participeront du 21 novembre au 2 décembre à l'exercice binational "Celtic Uprise" qui sera organisé dans le sud de la Belgique dans le cadre du partenariat stratégique CaMo (Capacité motorisée), a annoncé vendredi l'armée.

Un millier de soldats belges et français bientôt en manœuvre dans le sud de la Wallonie

Cette manœuvre se déroulera dans les provinces de Hainaut (principalement près de Beaumont, Sivry-Rance, Froichapelle, Chimay et Momignies) et de Namur (Dinant, Hastière, Onhaye, Florennes, Philippeville, Doische, Viroinval, Walcourt, Cerfontaine ainsi que Couvin), ont indiqué l'état-major de la brigade motorisée et le commandement de la province de Hainaut dans un communiqué.

Près de 1.000 militaires issus principalement de cette brigade motorisée - la seule unité de cette taille que compte la composante terre de l'armée belge - ainsi que des troupes de l'armée de Terre française y participeront.

L'armée de Terre engagera quelque 250 participants, issus du 152e régiment d'infanterie (152e RI) de Colmar (nord-est de la France), a indiqué son service de communication, le Sirpa Terre, à l'agence Belga.

Cet exercice binational doit illustrer l'étroite coopération franco-belge qui s'est instaurée dans le cadre du programme CaMo, qui vise à rendre les unités de combat terrestres de deux pays totalement interopérables dans le cadre d'un "partenariat stratégique" bilatéral autour de véhicules communs - les blindés Griffon et Jaguar de la famille Scorpion - mais aussi de structures et de doctrine identiques.

Le scenario de cet exercice est celui d'une "opération de stabilisation" menée par l'Otan. "Celtic Uprise" se déroulera en terrain civil, en anglais et en appliquant des procédures de l'Otan selon le Sirpa-Terre.

L'édition 2022 de cet exercice fait suite à celles de 2019 - tenue dans trois provinces belges - et de 2021, en Flandre occidentale et orientale, mais sans participation française, annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

Une présentation de la manœuvre aura lieu le mercredi 9 novembre à 09h30 à la salle du commissariat central de Sautin à Sivry-Rance.