Zuhal Demir veut placer sous bracelet électronique les auteurs de violences conjugales

La ministre flamande de la justice et de l'exécution Zuhal Demir (N-VA) souhaite que les procureurs imposent davantage d'ordonnances d'interdiction temporaires pour empêcher une escalade de la violence domestique.

Elle envisage également, à l'instar d'un exemple étranger, d'introduire l'utilisation d'un système GPS avec traceur en Flandre pour surveiller ces contacts ou ordonnances d'éloignement, rapporte le service de presse du ministre dans un communiqué.

La mesure s'est multipliée ces trois dernières années avec 800 ordonnances d'éloignement temporaires, mais elle est encore bien trop peu utilisée par certains procureurs, affirme Zuhal Demir. Elle a notamment fait la comparaison avec la ville néerlandaise de Rotterdam, "qui impose autant d'injonctions temporaires que de procureurs dans toute la Flandre". L'ordonnance d'éloignement temporaire est un moyen légal de prévention de la violence domestique depuis 2013. Avec une telle injonction, les contrevenants se voient interdire d'entrer dans le domicile de leur(s) victime(s) pendant une certaine période. Afin de pouvoir surveiller de près si cette interdiction est respectée, la ministre aimerait mettre en place un système GPS avec un traceur.

La Flandre est actuellement en pourparlers avec, entre autres, l'Espagne, l'Australie, la France, les Pays-Bas et la Norvège, où le système est déjà appliqué. "L'objectif est clair : nous voulons faire respecter l'injonction temporaire, mais aussi les autres interdictions de contact, dans le cadre de la liberté sous conditions par exemple, beaucoup mieux et protéger davantage les victimes", explique Zuhal Demir. La ministre a également déclaré que l'appel d'offres pour de nouveaux bracelets de cheville est actuellement en cours. Ceux-ci doivent être équipés des dernières technologies selon elle et devraient être disponibles d'ici la fin de l'année prochaine.