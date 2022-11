Dépenses du parlement wallon: les rapports accablants

En septembre, les révélations du Soir mettaient notamment en lumière une explosion des coûts liés à la construction d'une Maison des parlementaires et l'aménagement d'un tunnel sous voirie entre le parking souterrain du Grognon et le sous-sol du bâtiment Saint-Gilles, à Namur. Jean-Claude Marcourt (PS), le président du parlement, s'était alors engagé à produire des rapports circonstanciés sur ces deux projets.

Rédigés par l'entreprise AT Osborne avec le soutien des services du greffe, ils seront présentés lundi en Bureau élargi où siègent les chefs de groupes de la majorité comme de l'opposition (Engagés et PTB), en plus du président et des vice-présidents PS, MR et Ecolo.

En ce qui concerne la Maison des parlementaires, officiellement, son coût total était estimé à 10 millions d'euros. Selon le rapport, le budget initial était en réalité de 20,86 millions, dont 17,152 millions pour les travaux à proprement parler, confiés au groupe Artes. Aujourd'hui, la facture définitive est estimée à 46,112 millions.

Ensuite, concernent la jonction piétonne en sous-sol, le marché public des travaux avait été attribué en janvier 2019 à l'entreprise Sodraep pour un montant de 982.187 euros (700.000 annoncés). Aujourd'hui, le rapport estime le coût des opérations à 3,043 millions.

Le prix du premier projet est donc plus de quatre fois supérieur à ce qui avait été annoncé, tandis que celui du deuxième investissement a triplé.