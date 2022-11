Des activistes placardent des affiches au siège du parti Groen

Les activistes du collectif 'Who Is Maria-Antoinetta Simons ?' ont recouvert d'affiche la façade du siège du parti Groen à Bruxelles lundi matin pour appeler la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) et son parti à soutenir la sortie de la Belgique du Traité sur la Charte de l'Énergie (TCE) qu'ils qualifient de "scandaleux" et de "climaticide". Cette action intervient alors qu'un vote pour le renouvellement du TCE doit se tenir le 22 novembre.

Le nom du collectif, 'Who Is Maria-Antoinetta Simons ?' a été choisi pour dénoncer la collusion entre la ministre Van der Straeten et sa conseillère en relations étrangères Maria-Antoinetta Simons qui a travaillé durant de longues années pour le TCE, ont fait savoir les activistes.

"Une position incompréhensible", selon Camille, membre du collectif. "Dans quelle démocratie sommes-nous pour qu'un tel conflit d'intérêt soit possible ? Nous demandons à la ministre Van der Straeten de sortir immédiatement du Traité de la Charte de l'Énergie, quoi qu'en pense sa conseillère Maria-Antoinetta Simons", a-t-elle ajouté.

Le collectif affirme que le traité ne fait que le jeu des multinationales et constitue un "frein inacceptable" à la lutte contre le changement climatique.

En réponse à l'action, Groen a rappelé, qu'avec Ecolo, le parti appelait depuis des mois à une sortie rapide et coordonnée de tous les États membres de l'Union européenne du TCE. "Si l'Union européenne veut vraiment jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre la crise climatique, elle ne peut rester partie prenante d'un traité qui protège les investissements nuisibles au climat", expliquaient encore en juin les coprésidents des deux partis verts.