Procès des attentats de Bruxelles: "Les honoraires des avocats n'ont toujours pas été réglés"

Comme chaque jour, Maxime Binet aborde plusieurs sujets de l'actualité dans "Il faut qu'on parle", cela accompagné de ses chroniqueurs et invités qui débattent tout au long de l'émission.

Ce lundi 7 novembre, trois sujets d'actualité ont été débattus durant le rendez-vous de l'après-midi, "Il faut qu'on parle", sur LN24 : le Rallye du Condroz endeuillé, le parcours européen des clubs belges et pour finir, le procès des attentats de Bruxelles.

Pour débattre de ces sujets deux chroniqueuses de l'émission étaient présentes en plateau: Nawal Bensalem, rédactrice en cheffe adjointe de La Dernière Heure, ainsi que Julie Foulon, community leader et fondatrice de "GIRLEEK"

Le drame du Rallye du Condroz a suscité une vive émotion ce dimanche. Olivier de Wilde, journaliste spécialisé en sport moteur, a confirmé une information essentielle concernant l'accident. "Je vous confirme que la zone était interdite au public. Cependant, il y avait un petit chemin avec une balise. Selon mon témoin, plusieurs jeunes y sont passés".

Un procès d'une durée "indécente"

Ensuite, le sujet du procès des attentats de Bruxelles a été abordé, avec de nouvelles informations sur la situation de ce dernier. Selon Sébastien Courtoy, avocat des frères Smaïl et Ibrahim Farisi, un second faux départ n'est pas impossible suite à des vices de procédures. "Le ministre de la Justice semble tout faire pour que cela soit le cas. Les honoraires des avocats n'ont toujours pas été réglés. Ce problème n'est toujours pas arrangé depuis des mois."

Après ces révélations, Maître Courtoy a continué de dire que ce procès avait de nombreux soucis. "Il aurait pu être fait dans de bonnes conditions en trois mois. Un an, c'est indécent ! On va commencer le 30 novembre, mais on ne sait pas comment tout cela va déboucher."

Pour Nawal Bensalem, le plus ennuyant dans cette histoire est qu'en France, tout s'est correctement déroulé. "A part quelques cas de Covid, tout s'est bien passé en France. La comparaison est désolante. Je n'ai pas envie que nous soyons encore une fois la risée". Après cette déclaration, Maître Courtoy n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait de la manière dont était géré le procès des attentats. "L'Italie, au niveau de la mafia, c'est une cour de récré comparé à la Belgique"