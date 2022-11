Météo : Début de semaine sous la grisaille malgré quelques éclaircies

La grisaille sera omniprésente lundi matin avec par endroit de faibles précipitations, notamment en Ardenne et à la Côte ou des averses seront toujours possibles. Des éclaircies pointeront ensuite le bout de leur nez durant l'après-midi au nord du sillon Sambre et Meuse, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM).

Les températures seront douces avec 10°C sur les hauteurs de l'Ardenne et jusqu'à 15°C dans le centre du pays. Le vent de sud-ouest sera modéré voire assez fort dans la matinée. Il faiblira légèrement dans l'après-midi même si des rafales de 50 à 60 km/h seront encore possibles dans un premier temps.

Le temps deviendra sec avec de larges éclaircies durant la soirée et la nuit avec des minima compris entre 5 et 13°C sous un vent du sud modéré à l'intérieur des terres et assez fort au littoral.

Les éclaircies seront également présentes mardi matin avant un retour de la grisaille et de la pluie. Le mercure affichera entre 12 et 17°C. Le vent restera assez fort à la mer et modéré partout ailleurs.