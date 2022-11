La Belgique va recevoir 87 millions d'euros d'aide suite aux inondations

La Belgique avait elle-même fait appel à ce fonds de solidarité, déjà fort sollicité ces dernières années par le covid et des catastrophes naturelles. Les Vingt-sept ont donc dû modifier les budgets, car six autres États y faisaient appel également pour des événements subis l'an dernier.

L'Allemagne, qui a payé le plus lourd tribut aux inondations de juillet 2021 (196 morts), reçoit 612,6 millions d'euros. La Belgique, où la Wallonie a enregistré 39 morts et près de 100.000 personnes sinistrées dans 209 communes sur 262, est le deuxième bénéficiaire de l'argent débloqué ce mardi. La Région wallonne a estimé le coût total de ces inondations à 2,8 milliards d'euros.

Les autres bénéficiaires sont l'Espagne (9,5 millions d'euros à la suite de l'éruption du volcan Cumbre Vieja à La Palma, Îles Canaries, en septembre 2021), les Pays-Bas (4,7 millions en raison des inondations de juillet 2021), le Luxembourg (1,8 million d'euros en raison des crues de l'été 2021), la Grèce (1,4 million après le tremblement de terre au sud-est d'Héraklion en septembre 2021) et l'Autriche (798.000 euros à la suite des inondations de juillet 2021 à Salzbourg et au Tyrol).

L'aide financière sera versée une fois que la proposition aura été adoptée par le Parlement européen et le Conseil.

"Il est dans notre intérêt collectif que les pays frappés par des catastrophes naturelles puissent reconstruire ce qui a été détruit et que leurs économies sortent plus fortes de ces événements", a commenté le ministre tchèque des Finances Zbynek Stanjura, qui présidait la réunion ministérielle. "Nous avons tous en mémoire les images tragiques des inondations en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Autriche, de l'éruption volcanique en Espagne et du tremblement de terre en Grèce"