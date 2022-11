Aéroports touchés, transports en commun perturbés, certains supermarchés affectés : le point sur la grève nationale

⚠ Door een #vakbondsactie is er hinder voor onze dienstverlening.



👉 Kijk of je bus of tram rijdt in onze routeplanner. Ritten die niet gereden worden, zie je niet verschijnen in de routeplanner.



Hoe gebruik je onze routeplanner? ➡️ https://t.co/SSEBzDtcP8#DeLijn pic.twitter.com/az0g1cdYeW