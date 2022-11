Grève générale: Alexander De Croo rappelle l'existence de "mesures exceptionnelles" en faveur du pouvoir d'achat

Il a également appelé, dans un communiqué, les Belges à "faire bloc" plutôt que d'attiser les clivages et les divisions.

Le chef du gouvernement admet que "nombreux sont les Belges qui vivent aujourd'hui dans l'insécurité financière et donc dans l'inquiétude".

"Pour cette raison que le gouvernement a pris toute une série de mesures exceptionnelles, allant d'une intervention atteignant jusqu'à 1.000 euros sur les factures d'énergie cet hiver à un tarif social "énergie" élargi, accordé à un million de familles. Nous sommes bien conscients que tous les problèmes ne sont pas résolus pour autant. Nous devons, en réalité, qu'aucun État n'est aujourd'hui en mesure de panser toutes les plaies causées par cette crise (de l'énergie)", a ajouté M. De Croo (Open Vld).

Il a rappelé qu'au-delà des mesures qui ont été prises, la Belgique est dotée d'un mécanisme d'indexation automatique des salaires. "Un système unique qui protège, comme nulle part ailleurs, les Belges contre la perte de pouvoir d'achat due à l'inflation. Ces augmentations liées à l'indexation sont prises en charge par les pouvoirs publics et par nos entreprises. Il s'agit d'un effort considérable dont on doit être conscient", a souligné le Premier ministre.

"En tant que Premier ministre, j'estime que la meilleure façon de traverser cette crise est de le faire en faisant bloc, et non en attisant les clivages et les divisions. C'est l'esprit dans lequel ce gouvernement travaille depuis le premier jour et continuera à travailler. En veillant à protéger au mieux le pouvoir d'achat des citoyens, tout en étant attentif à la compétitivité de nos entreprises", a-t-il conclu.