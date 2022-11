"La grève n'est pas la bonne réponse", "La mobilisation est réussie" : les réactions à la grève nationale

En ce jour de mobilisation nationale, les politiques et les syndicalistes réagissent piquets de grève et autres manifestations à travers le pays.

"La mobilisation est réussie"

Les militants de la FGTB se sont mobilisés en nombre mercredi dans le cadre de la journée de grève nationale interprofessionnelle visant à réclamer, notamment des mesures concrètes pour renforcer leur pouvoir d'achat. Thierry Bodson, président de la FGTB, était présent mercredi en début de matinée parmi des militants dans le zoning industriel de Seneffe-Manage. Selon le syndicat socialiste, les salaires des salariés sont toujours bloqués, malgré deux années de négociations, après une audition à la Chambre à la suite de la pétition citoyenne lancée par la FGTB et malgré de nombreuses actions de revendications menée en front commun.

"La mobilisation est tout à fait réussie déjà sur base des premières informations reçues mercredi matin concernant l'ensemble de la Wallonie et de Bruxelles", a commenté Thierry Bodson, président de la FGTB. "On peut dire que l'activité économique était vraiment au ralenti dès le début de la journée. Il y a eu une manifestation en juin, soit 100.000 personnes à Bruxelles, mais cela n'a pas été suivi d'effet. Ni les patrons ni le gouvernement n'ont voulu entendre le signal de la rue. Sans réponse, dès le 28 juin, nous avions prévu la grève générale de ce 9 novembre", a-t-il rappelé.

"Dans nos principales revendications, nous demandons; notamment, un plafonnement des prix de l'énergie en Belgique: ce plafonnement se mettra en place en Allemagne au 1er janvier 2023, il est déjà en place en France. Nous ne pouvons pas être entourés de pays qui le font et nous ne pas le faire, ce serait mauvais pour l'économie, les entreprises, les citoyens, les travailleurs. Par ailleurs, il faut rappeler que l'indexation automatique des salaires protège partiellement contre la perte de pouvoir d'achat puisque, par exemple, les carburants ne sont pas dans le panier qui calcule l'indice des prix à la consommation", affirme encore le président de la FGTB.

La grève n'est pas la bonne réponse, selon MM. Lachaert et Brouns

Deux responsables politiques flamands, le président de l'Open Vld, Egbert Lachaert, et le ministre de l'Emploi, Jo Brouns (CD&V) ont affirmé mercredi que la grève générale menée à l'appel des syndicats FGTB et CSC n'était pas la bonne réponse à apporter à la crise de l'énergie et à la baisse du pouvoir d'achat. "On (les syndicats) se trompe d'ennemi" en organisant cette journée d'action, a en substance affirmé M. Lachaert lors de l'émission De Ochtend de la VRT-radio.

"Nous sommes tous dans la misère. Faire la guerre les uns contre les autres ne nous apportera pas de solutions", a ajouté le président des libéraux flamands, en imputant la hausse des prix de l'énergie et des matières premières à la guerre menée par la Russie en Ukraine.

M. Lachaert a souligné que ces hausses représentaient aussi un défi pour les entreprises, avec une augmentation salariale prévue en janvier prochain en vertu de l'indexation automatique.

"La pire chose, c'est de faire grève les uns contre les autres et de se faire la guerre", a poursuivi le président de l'Open Vld.

"Je pense que quelqu'un au Kremlin rit quand il voit ça", a-t-il encore dit en faisant allusion au président russe Vladimir Poutine.

M. Brouns a pour sa part indiqué sur sa page Facebook qu'il comprenait l'inquiétude des travailleurs, tout en soulignant qu'à ses yeux la grève n'était pas "la bonne réponse" à la crise de l'énergie.

"J'espère que les syndicats continueront à coopérer de manière constructive à l'élaboration de solutions", a conclu le ministre flamand.