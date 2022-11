Accueil Actu Belgique Météo : encore une bonne semaine d’économie de chauffage avant le retour de l’hiver On va encore atteindre les 15 degrés ce week-end, mais le froid arrivera autour du 20 novembre. Thibaut Van Hoof Le mercure va encore grimper dans les prochains jours. ©BELGA/AFP

Si la crise énergétique ne faisait pas rage, on ne se réjouirait pas autant de la douceur de ces dernières semaines. Et alors que la COP27 vient de commencer, il est tout de même interpellant de voir le mercure grimper jusqu’à 15 degrés alors qu’on arrive doucement à la mi-novembre. Une tendance qui devrait perdurer quelques jours, avant le retour de conditions plus hivernales, ou du moins de saison. "Dans l’immédiat, on va rester sur des températures excédentaires, confirme...