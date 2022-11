Accueil Actu Belgique La crise risque d'encore aggraver le retard scolaire: "Quand la priorité c'est remplir le frigo, l'école passe au second plan" Crise énergétique et scolarité ne font pas bon ménage. Depuis plusieurs semaines, des associations actives dans le domaine de l'enseignement sont témoins des conséquences désastreuses de l'appauvrissement des familles sur la scolarité de leurs enfants. Maïli Bernaerts Pour Christine Mahy, les politiques ont une dernière chance pour enfin répondre aux attentes de la population. À défaut, des mouvements sociaux plus graves pourraient surgir.

"On n'imagine pas le nombre de familles qui vivent dans un logement peu confortable, ont des problèmes pour payer une connexion internet et le chauffage. On a des échos de jeunes qui nous disent que chez eux, il n'y a qu'une pièce qui est chauffée. Toute la famille s'y réunit....