Un livreur surpris en train de fouiller dans des colis: "On paie pour des paquets volés ou troués" (VIDEO)

Stéphanie, une habitante de Linkebeek, a l'habitude d'effectuer des emplettes sur Internet. Mais elle a eu une mauvaise blague, qu'elle a racontée à nos confrères de RTL.

La Linkebeekoise avait effectué plusieurs achats, le mois dernier, sur la toile. Deux colis, délivrés par deux compagnies différentes, devaient arriver le même jour. Un paquet venait de chez DHL et l'autre avait été acheté sur Amazon.

Quelle ne fut sa surprise quand Stéphanie a retrouvé ses deux paquets déjà ouverts, sur le pas de sa porte. Etonnée et en colère, elle a regardé les images de surveillance de la caméra placée devant son domicile. Elle a constaté qu'un des livreurs avait ouvert les deux paquets pour voir ce qu'il y avait dedans.

“J’étais énervée et choquée. On paie pour un service et finalement, on se retrouve avec des articles volés ou des paquets troués. Il avait déjà fouillé les colis Amazon dans le camion. C’est seulement après qu’il a regardé dans le colis DHL devant ma porte (...) J’avais deux articles qui ne l’ont pas du tout intéressé. Sinon, j’étais cuite”, confie Stéphanie à nos confrères.