"Il faut qu’on parle": "Il ne faut pas trop vite exclure le scénario d’une grande Coupe du monde d’Eden Hazard"

Ce jeudi, Maxime Binet et ses invités ont fait une émission spéciale Diables rouges. Autour de la table comme invités, il y avait Alexis Carantonis, rédacteur en chef de dhnet.be, Philippe Vande Walle, ancien Diable rouge et gardien de but, Benoît Thans, ancien joueur et consultant pour Pickx Sport et Mario Innaurato, ancien préparateur des Diables rouges et consultant pour Eleven.

En tout début d’émission Alexis Carantonis, rédacteur en chef de dhnet.be, a son avis sur Eden Hazard, capitaine actuel de nos Diables : "Beaucoup disent qu’Eden Hazard est fini… Moi je ne pense pas que c’est le cas. On le dit souvent et on l’a toujours dit et décrit comme le joueur au talent inné et pas forcément super impliqué ! Moi je pense qu’il a envie de mettre les points sur les 'i' et cette Coupe du monde sera la meilleure occasion de le faire", avant de poursuivre : "Il ne faut pas trop vite exclure le scénario d’une grande Coupe du monde d’Eden Hazard, en tout cas on l’espère évidemment tous".

Maxime Binet, pose la question : quel nom manque-t-il à cette Coupe du monde avec les Diables ? Benoît Thans, ancien joueur et consultant pour Pickx Sport répond : "Un entraîneur qui ose !", il précise que sa réponse n’est pas dure et qu’il veut tout simplement que l’équipe nationale gagne cette compétition. Pour Mario Innaurato, ancien préparateur des Diables rouges et consultant pour Eleven, il manque un profil à la Daniel Van Buyten : "Parce que pour moi c’est là, on l’a vu la solidité de la défense parce qu’il faut bien se dire que sans une défense solide on ne gagnera pas le tournoi". Il ajoute à sa liste Vincent Kompany et Thomas Vermaelen en disant qu’ils étaient d’énormes joueurs très forts à leur poste sur le terrain. C’est clair, pour Philippe Vande Walle, ancien Diable rouge il manque un Michel Preud’homme. Quant à Alexis Carantonis, il regrette de ne plus voir Marouane Fellaini : "Il nous a offert des moments incroyables et il a une grinta sur le terrain qu’il manque peut-être parfois un peu aux Diables".