Un membre de l'Académie Royale de Belgique choque sur Twitter: "Mais en moyenne le QI des noirs est inférieur au QI des blancs..."

Laurent Minguet, ingénieur et homme d'affaires et membre de l'Académie Royale de Belgique, choque sur Twitter avec des propos racistes.

L'académicien belge a tenu des propos racistes sur Twitter à l'égard des personnes à la peau noire mais pas que... Il fait par le biais de ses propos la promotion de théories racistes qui ne reposent sur rien.

On peut lire sur son tweet: "Mais en moyenne le QI des noirs est inférieur au QI des blancs inférieurs à celui des est asiatiques. En moyenne! Et les causes sont génétiques ET environnementales".

La twittosphère s'insurge et les réactions ne se font pas attendre. Notamment celle de Emmanuel André, médecin microbiologiste et chercheur belge qui tweete: "Un membre de l'Académie Royale de Belgique fait la promotion de théories racistes sans fondements. Je m'insurge et demande qu'il soit destitué. C'est inacceptable".

Je m'insurge et demande qu'il soit destitué. C'est inacceptable.

L'Académie Royale de Belgique n'a pas tardé à réagir: "L'Académie condamne toute forme de racisme et de discrimination. Nos membres s'expriment en leur nom propre, ces propos sont en opposition totale aux valeurs défendues par l’Académie. Nous prêtons à ceci la plus grande attention".