Elio Di Rupo sur l'énergie: "Le Maroc, c’est une destination naturelle pour nous"

Le ministre-Président wallon, Elio Di Rupo (PS), était cette semaine au Maroc pour une mission officielle basée en grande partie sur des questions énergétiques.

Le Maroc semble être "the place to be" pour les autorités belges en ce moment. Pourquoi ?

Il y a des relations naturelles, ne serait-ce que par le nombre de Marocaines et de Marocains qui vivent en Belgique. Ensuite, la crise énergétique nous oblige à avoir une réflexion plus stratégique. En matière de renouvelable, nous avons bien sûr l’éolien offshore chez nous, mais ce sera limité. Quel est l’endroit où il y a une grande intensité d’ensoleillement dans des lieux peu peuplés qui permettent le développement de production d’électricité et demain d’hydrogène ? C’est clairement le Maroc. C’est presque naturel de venir ici. Le Maroc a évolué, les Frères musulmans ont été balayés lors des précédentes élections à tous les niveaux. Le Roi donne des orientations, la classe dirigeante aujourd’hui est de très haut niveau et elle veut avancer.

Comment la Wallonie peut-elle s’accrocher au wagon pour bénéficier dans un avenir proche de l’énergie produite au Maroc ?

Par ce que nous sommes en train de faire et par une coopération. Croire que nous viendrons ici seulement dans trois ans en disant aux Marocains que nous allons travailler ensemble alors qu’ils seront plus avancés encore, ça n’aurait pas de sens. C’est maintenant qu’il faut faire ça. Sur le plan institutionnel, mais aussi avec les entreprises comme John Cockerill qui vient de lancer un projet ici autour de l’énergie verte. Cela garantira que, le moment venu, nous serons dans une relation de confiance mutuelle, voire une amitié. Et c’est sincère.

Est-ce que le fait que le Front Polisario soit un membre observateur de l’Internationale socialiste peut constituer un levier intéressant pour rapprocher les points de vue ?

Nous avons déjà beaucoup discuté avec eux, mais il faut continuer. Nous ne donnons pas un blanc-seing au gouvernement marocain, nous disons simplement que ce qu’il propose est une bonne base pour rechercher un accord négocié entre les parties. Comprenons-nous bien, chaque mot compte.