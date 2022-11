"On est en train de reproduire les erreurs d'il y a 20 ans": démission au sein des "Digital Minds" de Mathieu Michel

Le patron du campus bruxellois BeCentral, Laurent Hublet, démissionne du groupe de 22 cadors de l'économie réunis dans «Digital Minds», amené à conseiller le secrétaire d'État à la Digitalisation, Mathieu Michel (MR), rapportent L'Echo et De Tijd samedi qui ont consulté sa lettre de démission. Il se dit désenchanté par la finalisation d'un plan sur les priorités numériques.

M. Hublet en a fait part dans un courrier adressé à M. Michel et au Premier ministre Alexander De Croo, qu'il a conseillé du temps où ce dernier était en charge de l'Agenda numérique. "Depuis la finalisation le 9 février 2022 d'un plan reposant sur dix priorités numériques, je dois malheureusement déchanter. Cette stratégie n'a jamais été rendue publique ni mise en œuvre. Pire, un ensemble de décisions vont à l'encontre de la promesse faite", écrit-il .

Pour Laurent Hublet, la direction empruntée est tout sauf la bonne. Avec, à l'arrivée, de graves conséquences à attendre, par exemple au regard de notre dépendance aux semi-conducteurs chinois, "alors que nous avons l'un des centres de R&D les plus avancés au monde en la matière". Et d'ajouter dans les quotidiens économiques: "On est en train de reproduire dans la tech les erreurs de l'énergie d'il y a dix à vingt ans".

Le groupe «Digital Minds» réunit des cadors de l'économie tels que Guillaume Boutin (Proximus), Marion De Bruyne (Vlerick), Philippe Destatte (Institut Destrée), Thierry Geerts (Google), Peter Hinssen (Nexxworks), Claire Munck (BeAngels), Ibrahim Ouassari (Molengeek), Pierre Rion (IPM, Conseil du Numérique?) ou encore Koen Van Loo (SFPI).