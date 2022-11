Près de 90 millions d’euros d’aide à la suite des inondations de 2021 pour reconstruire des ponts, routes et bâtiments publics

Pendant l’été 2021, notre pays a été frappé par des intempéries historiques. Des milliers de victimes ont été touchées par les inondations. Des maisons, bâtiments publics et infrastructures ont été gravement endommagés. Pour indemniser une partie des dommages subis, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, en collaboration avec les régions, a adressé une demande d’intervention au Fonds de solidarité de l’Union européenne.

La Commission européenne confirme que notre pays recevra 87,7 millions d’euros pour la reconstruction et rétablir les dommages subis. L’impact des intempéries de la mi-juillet 2021 a été énorme, surtout en Wallonie. Pas moins de 209 communes wallonnes ont été affectées par cette catastrophe. Et 96,4 kilomètres de routes, 220 ponts, 24 000 bâtiments, 58 bâtiments publics, 185 salles de sport ont subi des dommages.

En octobre dernier, sur proposition de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden et en collaboration avec les régions, le gouvernement fédéral a adressé une demande d’intervention au Fonds de solidarité de l’Union européenne. La Commission européenne confirme que la Belgique recevra 87,7 millions d’euros du Fonds. Ce montant sera réparti entre différents services et autorités pour la reconstruction, entre autres, des infrastructures d’énergie, d’eau, d’eaux usées, de télécommunications, de transport, de santé et d’éducation. La Région wallonne recevra la plus grande part de ce budget et pourra la gérer de manière autonome.

La Commission européenne a également accordé une aide à l'Allemagne, à l'Espagne, aux Pays-Bas, à l'Autriche, à la Grèce et au Luxembourg, qui, comme la Belgique, ont été gravement touchés par les intempéries. " L'aide du Fonds de solidarité de l'Union européenne permettra de financer des travaux importants pour la reconstruction, surtout en Wallonie. Nous confirmons ainsi l'engagement que nous avions exprimé après les inondations : soutenir la région touchée dans son immense chantier de reconstruction. Nous mettons tout en œuvre pour aider autant que possible les autorités locales" , déclare la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden.