"5 euros de l'heure", "trop de risques pour zéro reconnaissance", "une formation lacunaire" : Plongée dans le milieu précaire des stewards Les incidents récents en Pro League ont placé les stadiers sur le devant de la scène. S'ils font partie du paysage des tribunes, leur mission dépasse bien souvent le cadre de leur fonction. Peu valorisée, la profession peine à se renouveler depuis plusieurs années. Ludovic Jimenez Journaliste service Belgique - Société





En Belgique, on les appelle les “stewards de football”. Ils sont partout, aux abords comme à l’intérieur des stades de football et ont pour mission d’accueillir et assister les spectateurs afin d’assurer le bon déroulement de la rencontre au niveau de la sécurité. Mais...