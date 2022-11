"Il n’y a pas un seul euro qui a été dépensé par aucune région pour aider les indépendants jusqu’à présent"

Le ministre fédéral des PME et des Indépendants était l’invité de la matinale de LN24 ce lundi : il s’est exprimé sur l’attaque visant des policiers à Schaerbeek et sur la crise énergétique subie de plein fouet par les indépendants.

David Clarinval est d’abord revenu sur l’attaque au couteau qui a eu lieu à Schaerbeek jeudi, dans laquelle un policier a été blessé et un autre tué. Interrogé sur de possibles manquements dans cette affaire, le ministre a jugé que l’enquête ne devait pas se faire sur les plateaux télévisés.

"À qui la faute ? On ne va pas faire l’enquête sur les plateaux télévisés et c’est évident que l’enquête doit avoir lieu et la totale transparence devrait être donnée par rapport à tous les éléments qui se sont suivis les uns derrière les autres. Et c’est pour ça que notamment, le ministre de la Justice a demandé au procureur général de faire la clarté totale sur les événements", a-t-il déclaré.

L’assaillant, déjà fiché par l’Ocam comme extrémiste violent, avait demandé à être pris en charge psychologiquement le jour même avant de passer à l’acte. "Est-ce qu’il n’était pas possible de mettre cette personne en garde à vue pour éviter le drame ? Mais ce n’est pas à moi de le dire", s’interroge David Clarinval, qui renvoie la faute à la justice. "J’ai l’impression que la personne était fichée et connue, la police a bien fait son travail. Ensuite les informations sont données à la magistrate. Et il faudra en effet, à un moment donné, se poser la question de savoir si la magistrate de garde a pris la bonne décision".

La détresse des Indépendants

Le ministre des PME et Indépendant s’est exprimé sur les difficultés que connaissent les indépendants face à la crise énergétique. Comment les aider ? "Aujourd’hui, ce que les autres États font, c’est des interventions directes sur le prix de l’énergie, sur la facture. Le problème, c’est qu’en Belgique, on n’a pas encore ces interventions directes puisque ce sont les Régions qui sont compétentes et qui doivent intervenir directement. Or, à Bruxelles, je n’ai pas encore entendu qu’il y avait des mesures qui étaient prises pour aider directement les indépendants sur leurs factures. Et en Wallonie, j’entends que les aides sont en retard et ne seront pas là avant l’année prochaine. Aujourd’hui, les régions doivent faire leur part du travail. Il n’y a pas un seul euro qui a été dépensé par aucune région pour aider les indépendants jusqu’à présent", critique-t-il.