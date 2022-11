Météo : une semaine entre averses et éclaircies

Ce soir et la nuit prochaine, une zone de pluie traversera temporairement le pays. Les maxima varieront entre 5 et 8 degrés.

Mardi, quelques éclaircies seront présentes le matin, mais des bancs de nuages bas masqueront parfois l'Ardenne. Le ciel deviendra ensuite très nuageux, puis des pluies envahiront le pays à partir du sud-ouest. Elles atteindront l'est et le nord-est du pays en fin d'après-midi ou en soirée. Les maxima varieront entre 8 degrés en haute Ardenne et 12 ou 13 degrés dans le centre et le nord-est du pays.

Mercredi matin, le temps sera généralement sec avec un ciel partiellement nuageux. Quelques faibles pluies pourront encore se produire le long de la frontière allemande. En cours de journée, l'atmosphère deviendra plus instable avec quelques averses. En fin d'après-midi, le ciel se couvrira à partir de la France, puis une zone de pluie traversera le pays la nuit suivante. Les maxima varieront entre 8 degrés dans les Hautes Fagnes et 12 degrés en Flandre.

Jeudi, les averses se feront plus insistantes avec davantage de vent. Vendredi, le risque d'averses sera plus réduit avec des maxima de 7 à 12 degrés.