Elio Di Rupo: "L’argent de l’Europe, ce sont des cacahouètes"

La Wallonie débloque 2 millions d'euros pour l'aide alimentaire: "De plus en plus de personnes ne parviennent plus à joindre les deux bouts"

Le gouvernement wallon a décidé jeudi de libérer une première tranche de 2 millions d'euros, sur une enveloppe de 10 millions décidée lors du dernier conclave budgétaire, destinée à renforcer l'aide alimentaire urgente, annoncent le ministre-président Elio Di Rupo et la ministre de l'Action Sociale, Christie Morreale, dans un communiqué.