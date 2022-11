Une nouvelle grève prévue sur le rail fin novembre: "L’objectif? Faire pression"

Au lendemain d'un conclave budgétaire à l'issue duquel le ministre de la mobilité Georges Gilkinet s'était félicité d'un "accord historique" pour le rail, le syndicaliste Pierre Lejeune avait donné le ton : "Si la CGSP était seule à décider, on partirait en grève dès demain."

Visiblement, ses collèges de la CSC et de du SLFP n’étaient guère plus convaincus à propos des mesures de refinancement du secteur financier : un préavis de grève a été déposé mardi pour une action programmée le 29 novembre prochain.

Une réunion doit se tenir ce vendredi entre direction et syndicats. Mais en cas d’échec dans les négociations, la grève pourrait bien être effective à la fin du mois.

Les syndicats entendent protester contre un financement du rail qu'ils estiment "insuffisant pour répondre aux objectifs ambitieux que s'est fixés le gouvernement" à l'horizon 2030. "Rien que pour l'année 2023, 115 millions d'euros ont été débloqués et seront répartis à raison de 60 millions d'euros pour la SNCB et 55 millions pour Infrabel, commente Pierre Lejeune, président national de la CGSP Cheminots. Or, rien que pour les coûts d'exploitation d'Infrabel - sans d'éventuels investissements, donc -, ce sont 115 millions qui seraient nécessaires. Le gouvernement ne met donc pas sur la table les moyens de ses ambitions."

Résultat : les cheminots craignent que les objectifs, en matière de recrutement notamment, ne soient pas remplis. Et que la charge de travail soit dès lors répercutée sur les travailleurs. "Il est temps de mettre un terme à la dégradation persistante des conditions de travail des cheminots, principalement par manque de personnel, peste Pierre Lejeune. Alors que les contrats de services et de performance de la SNCB et d'Infrabel sont en cours de négociations, il est aussi temps de mettre sur pied un contrat social qui permettrait d'améliorer les conditions des travailleurs."

L'agenda du préavis de grève n'est pas innocent, confient d'ailleurs les syndicats. "L'objectif est effectivement de faire pression sur la SNCB et Infrabel alors qu'elles doivent rendre les nouvelles moutures de leurs contrats de services et de performances les 1er et 2 décembre prochains", nous souffle-t-on.