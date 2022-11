Ikea engage des poursuites contre le Vlaams Belang

Les suites de l'affaire Ikea vs Vlaams Belang.

La chaîne de magasins de meubles Ikea a annoncé mardi intenter une action en justice contre le Vlaams Belang. Le parti d'extrême droite avait présenté lundi un plan "Ikea" (pour "Immigratie Kan Echt Anders", ou "l'immigration peut vraiment être décidée autrement") utilisant un design très similaire à celui de l'entreprise suédoise.

Ikea Belgique avait demandé lundi au Vlaams Belang de cesser immédiatement l'utilisation du nom de la marque et de son identité visuelle. Inter Ikea Systems, franchiseur mondial et propriétaire de la marque Ikea, a annoncé mardi une action en justice. Considérant cela comme une violation de son image, l'enseigne suédoise a déclaré désapprouver "résolument l'utilisation des marques et de l'identité visuelle d'Ikea dans la communication du parti à des fins politiques". Ne voulant pas interférer dans la procédure judiciaire, Ikea n'a pas fait d'autres commentaires sur l'affaire.