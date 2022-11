Mort d’un policier à Schaerbeek : "Yassine Mahi et Benjamin Herman se sont côtoyés en prison", révèle Denis Ducarme

Mai 2018. Benjamin Herman est abattu à Liège après avoir tué trois personnes dont deux policières.

Novembre 2022. Yassine Mahi est arrêté après avoir tué un policier et en avoir blessé un autre.

Les cibles policières de Yassine Mahi et Benjami Herman ne sont pas leur seul point en commun. Il y en a d’autres. Comme notamment un passage en prison au même moment.

Denis Ducarme, député fédéral, a confié cette information à nos confrères de Sudinfo. "C’était lors de leur passage à Lantin ou à Marche-en-Famenne, je n’ai pas cette précision, mais j’ai eu confirmation du fait qu’ils se sont côtoyés en prison", précise-t-il.

Nos confrères précisent que les témoignages de radicalisation de Benjamin Herman datent de 2014 tandis que ceux de Yassine Mahi de 2015.

Denis Ducarme estime que le radicalisme en prison est un vrai problème contre lequel l’état devrait mener plus de travail : "Si on continue à sous-estimer le niveau de cette menace, le drame du 10 novembre, avec la mort de ce jeune policier, ne sera peut-être pas le dernier que nous subirons. Les attentats de 2016 ont fait 32 morts. J’ai toujours cru que l’on en tirerait rapidement toutes les leçons. Je suis bien obligé de constater qu’on est loin du compte. Les ministres Van Quickenborne et Verlinden ne sont pas au rendez-vous, c’est dramatique", conclut-il.