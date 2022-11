"Demander aux parents d'élèves de payer les frais de chauffage de l'école est scandaleux, où est l'équité?"

Ce vendredi, dans l'émission "Il faut qu'on parle" diffusée sur LN24, Maxime Binet recevait Merlin Gevers, chargé d'étude et action politique à la Ligue des familles, Maxime Prévôt, bourgmestre de Namur et président du parti "Les Engagés", et enfin Charles van Dievort, chef du service magazine à la Dernière Heure / Les Sports. Ils étaient tous les trois accompagnés des chroniqueurs Jean-Marc Gheraille, rédacteur en chef de la Dernière Heure / Les Sports et Didier Lebbe, délégué permanent CSC pour l'aviation.

Ensemble, ils ont abordé la question du coût de l'énergie dans les écoles. Et pour cause, si les factures d'électricité et de gaz augmentent dans les établissements scolaires, c'est sur les parents que ces coûts se répercutent. A Arlon, une école demande notamment 40 euros par mois et par élève pour les frais de chauffage. Jean-Marc Gheraille a insisté sur la nécessité d'entendre la détresse des écoles. Il a ensuite interrogé Merlin Gevers pour savoir ce qu'il se passait dans le cas où les parents refuseraient de s'acquitter de ces nouvelles factures. De son côté, Didier Lebbe s'est dit scandalisé par la situation. "Demander 40 euros à chaque élève, peu importe la situation sociale de la famille, est parfaitement scandaleux. L'école doit être un endroit où il y aune certaine mixité sociale, où il doit y avoir une équité et où tout le monde part de la même base. Comment peut-il y avoir un équité lorsqu'on demande aux parents de payer en plus le chauffage de l'école ?"

Dans la suite de l'émission, l'équipe est revenue sur le récent décès de Thomas, le policier qui a tragiquement perdu la vie à Schaerbeek. Nos grandes villes deviennent-elles en fin de compte dangereuses ? Maxime Prévôt s'est intéressé à la situation à Namur.

Enfin, alors que l'ouverture de la Coupe du monde se rapproche, Maxime Binet et son équipe ont abordé le Qatargate.

Pour conclure cette émission, Didier Lebbe a fait part de son mécontentement en attribuant son carton rouge à la Vivaldi. "Un des membres de la Vivaldi a eu une idée géniale lors de l'élaboration du budget, en se disant 'on va sauver le monde en réduisant les cotisations sociales' qui sont pourtant du salaire... Je prends quatre secteurs: les industries pharmaceutiques, la finance, l'énergie et les assurances. Tous ont surperformé durant la crise. Ils vont recevoir de manière inconditionnelle 78 millions d'euros et cet argent ne sera pas attribué à leurs employés car une loi de 96 l'interdit", s'est exclamé le délégué permanent CSC.