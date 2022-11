Un seul nouveau cas de contamination à la variole du singe en Belgique

Au 14 novembre, il y avait 786 cas dénombrés d'infection à la variole du singe. La nouvelle infection a été détectée chez un homme habitant à Bruxelles, précise Sciensano. En tout, 410 personnes ont contracté le virus en Flandre (52%), 238 à Bruxelles (36%) et 93 en Wallonie (12%).

Parmi les cas pour lesquels le sexe est connu, il y a 775 hommes, 5 femmes et 3 personnes qui s'identifient différemment. L'âge de la grande majorité d'entre eux se situe entre 15 et 71 ans. Deux cas ont été signalés chez des moins de 16 ans: un enfant de moins de trois ans et un enfant de plus de 12 ans.

Sciensano indique également que 39 personnes ont été hospitalisées, 28 en raison du traitement (quatre d'entre elles avaient un trouble immunitaire sous-jacent), trois parce que l'isolement à domicile n'était pas possible, et huit pour lesquelles la raison était inconnue. À ce jour, un décès a été signalé chez une personne présentant des problèmes de santé sous-jacents.

Depuis l'entame de la vaccination, 4.234 premières doses ont été administrées, ainsi que 1.061 rappels. À partir du 21 novembre, toutes les personnes vaccinées une première fois dans un autre pays pourront recevoir une deuxième dose en Belgique. Il leur faudra simplement prouver qu'elles ont bien été vaccinées ailleurs.

L'institut de santé rappelle "que sur base des données actuelles sur la transmission présumée, il apparaît que le virus est principalement transmis lors de rapports sexuels. Alors qu'au début, l'infection était principalement rapportée par des contacts sexuels lors de grands événements, récemment plus de cas liés à des contacts sexuels dans la sphère privée sont signalés. Pour le moment, le risque pour la population générale est encore limité", conclut Sciensano.