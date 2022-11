Le marketing bien discret autour de la Coupe du Monde n’est pas anodin : "Cet événement est à l’opposé de la stratégie des grandes enseignes"

Ce n’est pas (encore ?) la folie autour des Diables Rouges et de la Coupe du Monde au Qatar. Il faut bien dire qu’outre les polémiques et scandales qui entachent l’événement, la crise économique et la période choisie pour disputer le tournoi n’aident pas à s’enthousiasmer. Une situation qui est également vécue du côté des sponsors historiques des Diables Rouges. Les campagnes de publicité sont plus timides que pour les grands tournois, et on évite soigneusement d’évoquer le Qatar dans les communications. On est très loin de l’air de samba qui flottait en juin 2014, par exemple. Analyse avec Pierre-Alexandre Billiet, CEO de Gondola. "Il y a comme une forme de désenchantement qui s’explique de différentes manières. D’abord, il y a ce choix de disputer le tournoi en novembre et décembre. Cela sort des habitudes des Belges, qui pensent...

