Bon plan : les tickets d’entrée à moitié prix ce week-end à Pairi Daiza

Une journée dans un parc d’attractions ou animalier, cela peut vite faire grimper le budget. Rien que pour les entrées, cela atteint presque les 150€ pour une famille classique de deux adultes et deux enfants. Tout cela sans compter les dépenses sur place. De quoi freiner les ardeurs de nombreuses familles.

Mais les bons plans existent quand on est attentif. Ce sera le cas à Pairi Daiza ce week-end, le parc ayant décidé de diviser le prix de ses tickets par 2 ! "Les 25, 26 et 27 novembre, c’est le Sweet Friday à Pairi Daiza ! Durant ces 3 jours, vous visiterez le Jardin des Mondes pour seulement 20€ ! Ce prix tout doux est valable pour tous les visiteurs à partir de 3 ans (enfants, adultes et seniors)", annonce le parc.

L’autre bonne nouvelle, c’est que d’autres actions seront prévues dans le parc. "Des douceurs lors des nourrissages pour vos animaux préférés, formules "Sweet" dans nos restaurants et points de vente et actions dans les boutiques feront de ces trois journées une fête pour tous les visiteurs. Venez vous évader du quotidien et de la grisaille et profitez de notre offre exceptionnelle toute en douceur."

Pour en profiter et éviter les files à l’entrée du parc, il est recommandé d’acheter ses tickets en ligne.