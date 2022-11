Nouvelles tensions chez Ryanair: "Je ne garantis pas la paix sociale durant les fêtes de fin d’année"

Didier Lebbe et la CNE veulent faire bouger les décideurs politiques et l’auditorat du travail du Hainaut face à l’attitude de Ryanair.

Après un été marqué par de nombreux mouvement de grève en Belgique et ailleurs, la situation était plus calme ces dernières semaines dans les aéroports, à l’exception de la grève organisée par les sociétés de sécurité de l’aéroport de Charleroi fin octobre, et de la grève nationale du 9 novembre. Mais alors que les fêtes de fin d’année arrivent avec des voyages à la clé pour de nombreuses familles, la situation risque à nouveau d’être chaotique. De nouvelles tensions apparaissent entre Ryanair et les syndicats, Didier Lebbe (CNE) en tête. Ce dernier s’en prend également aux décideurs politiques et à l’auditorat du travail du Hainaut. "Je me pose vraiment des questions sur la gestion du dossier par les différentes instances, et je me sens de plus en plus seul dans ce dossier, lance-t-il. À chaque fois que l’histoire apparaît dans les médias, on promet de faire bouger les choses, mais rien n’a changé depuis l’été."

"A chaque fois que l'histoire apparaît dans les médias, on promet de faire bouger les choses, mais rien n'a changé depuis l'été"

Il menace donc de nouveaux mouvements en vue des fêtes. "Si rien ne bouge, je ne garantis pas la paix sociale, prévient-il. Le but n’est pas de faire grève, mais que les différents acteurs se bougent enfin !"

Via un courrier envoyé aux ministres Dermagne (Emploi) et Van Quickenborne (Justice), il donne plus de détails sur la situation. Selon lui, Ryanair va "trop loin".

"Depuis qu’elle s’est installée en Belgique, la compagnie aérienne ne cesse de bafouer les lois. Les choses se sont peut-être améliorées en 2018 suite aux premières grèves de ses travailleurs, et ce sans aucune aide des pouvoirs publics. Cependant, Ryanair continue de bafouer les lois sans que personne ne fasse rien. Même si les services de l’inspection sociale et de l’ONSS essaient de faire leur travail en constatant des infractions, le relais n’est pas pris par les autorités judiciaires. Cela est tout à fait incompréhensible. Récemment, Ryanair a décidé de fermer (provisoirement selon eux) la base de Bruxelles : il avait été proposé aux travailleurs de la base de prester à Charleroi. Mais pour la suite, Ryanair a changé d’avis et décidé de les faire travailler par blocs de quelques jours dans d’autres bases européennes. Cela est parfaitement illégal. Le Monopoly joué par l’entreprise doit cesser. Les membres du personnel de Ryanair ne sont pas des pions. Certains sont même de jeunes parents. Nous vous appelons donc à exercer votre autorité afin que cela cesse. Les fêtes de fin d’année approchent, et si rien ne bouge, il y a de grandes chances pour que le personnel exprime sa colère à cette occasion", lit-on dans cette lettre.