Georges-Louis Bouchez : "Ce n’est pas notre travail de défendre le gouvernement, nous ne devons pas cacher la vérité"

Les relations entre les familles libérales du nord et du sud du pays ont été mouvementées ces derniers jours. La "subtilisation" d’Alexia Bertrand (députée bruxelloise MR) par l’Open VLD vendredi avait d’abord mis le feu aux poudres. Les déclarations d’Egbert Lachaert sur le plateau de RTL TVI dimanche avaient ensuite ajouté de l’huile sur le feu. Le tweet accablant de Georges-Louis Bouchez – dans lequel il tirait un bilan très négatif de la Vivaldi – n’avait pas vocation à éteindre l’incendie. Finalement, lundi, une déclaration commune du MR et de l’Open VLD semblait faire entrevoir un signe d’apaisement.

Lundi soir, sur le plateau de Terzake (VRT), Georges-Louis Bouchez paraissait en effet davantage modéré dans ses propos. S’il s’est dit "déterminé" à collaborer plus efficacement avec les libéraux flamands, le président du MR a affirmé que la paix retrouvée entre les deux partis ne devait surtout pas se traduire par une adaptation de communication. "Le MR est un parti qui veut dire la vérité d’une manière offensive. Nous allons continuer à le faire, a insisté le Montois. Il faut être honnête en politique, c’est la marque de fabrique du MR."

"Eva De Bleeker a tiré la sonnette d’alarme"

A l’avenir, Georges-Louis Bouchez ne devrait donc pas se montrer moins critique envers le gouvernement, dont le MR fait pourtant partie. "Ce n’est pas notre travail de défendre le gouvernement. Nous devons être fidèles aux décisions, mais nous ne devons pas cacher la vérité", a précisé le libéral, tout en réitérant sa confiance envers le Premier ministre Alexander De Croo. "Je n’ai de problème avec personne, mais ce que je veux, c’est que nous obtenions des résultats pour l’ensemble du pays."

Enfin, Bouchez est revenu sur la démission d’Eva De Bleeker de son poste de secrétaire d’Etat au Budget. "Je n’ai pas à me mêler des choix de l’Open VLD […] Mais à titre personnel, je voudrais dire qu’Eva De Bleeker n’a pas démérité. Elle a tiré la sonnette d’alarme sur toute une série de problèmes. Je voudrais lui dire à quel point je partage une série de son analyse, et c’est le cas plus largement au niveau de la famille libérale. J’espère qu’on va pouvoir résoudre ces difficultés dans les prochaines semaines, les prochains mois."