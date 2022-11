La Commission met en garde la Belgique pour son budget 2023

Il est recommandé aux États "fortement endettés", dont fait partie la Belgique (avec le Portugal, l'Italie, la France, l'Espagne et la Grèce) de "veiller à mener une politique budgétaire prudente, en particulier en limitant la croissance des dépenses primaires courantes financées au niveau national à un niveau inférieur à celui de la croissance de la production potentielle à moyen terme".

Or, ce n'est justement pas le cas de la Belgique (seule dans ce cas avec le Portugal, qui quant à lui "risque" de ne répondre que partiellement aux recommandations), évalue la Commission européenne. En tenant compte des aides prévues pour ménages et entreprises, les dépenses primaires courantes suivent une tendance "expansionniste", davantage que la croissance attendue.

Une des raisons majeures est l'indexation automatique des salaires et de toute une série d'aides, pointe mardi matin un responsable européen. Comme pour de nombreux autres pays européens, la Commission met aussi en garde contre des mesures d'aides énergétiques insuffisamment ciblées et temporaires.

"Les États membres ont été encouragés à prendre des mesures pour soutenir les ménages vulnérables et entreprises en difficulté" face à la crise énergétique, reconnait ce responsable. "Mais la manière dont cela est fait est particulièrement importante". L'UE ne cesse en effet d'insister sur l'importance de cibler les aides sur les ménages et entreprises qui sont dans le besoin. Or, jusqu'ici une grande part des mesures prises sont des mesures "sur les prix", qui par définition s'appliquent à tous, sans ciblage utile.

La Belgique, tout comme la France, l'Espagne et l'Italie, projette un déficit au-delà des 3% en 2023. Et sa dette devrait augmenter, cas isolé parmi les autres pays "fortement endettés".

En 2023, la clause dérogatoire générale du pacte de stabilité et de croissance continue d'être activée, ce qui veut dire que la mise en garde n'a pas de conséquence formelle. Il est attendu que les États de la zone euro reviennent aux règles limitant le déficit public et l'endettement en 2024.