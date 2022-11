Policier tué à Schaerbeek: le Conseil Supérieur de la Justice entame une "enquête particulière"

Policier tué à Schaerbeek: "Je n’accepte pas qu’on pointe du doigt les policiers"

La mort de Thomas Monjoie, ce policier de 29 ans tué d’un coup de couteau par une personne fichée par l’Ocam, aurait-elle pu être évitée ? Le débat est animé, notamment sur les responsabilités des magistrats et de la police et dans ce dossier. Mais la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), appelle au calme. Et refuse de blâmer quiconque.