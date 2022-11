Objectif Lune: 20 ans après, Raphaël Liégeois sera le troisième Belge qui ira dans l’espace, “une immense fierté”

La nomination d’un astronaute belge dans l’espace tombe le même jour que l’entrée en lice des Diables Rouges à la Coupe du monde. Les plus superstitieux y verront un signe que notre équipe nationale ira décrocher sa première étoile au Qatar. Et pour cause, la Belgique n’a envoyé jusqu’à présent que deux astronautes dans l’espace : Dirk Frimout (mars-avril 1992) et Frank De Winne (octobre-novembre 2002 et mai-décembre 2009), qui est également chef du centre européen des astronautes.

La nouvelle promotion des astronautes de l’ESA a été présentée ce mercredi au Grand Palais Éphémère (GPE) à Paris. Elle se compose d’astronautes professionnels, d’astronautes de réserve, ainsi que des astronautes en situation de handicap physique, dans le cadre d’un projet de faisabilité. Et parmi les six heureux élus - ces astronautes professionnels rejoindront le corps européen des astronautes de l’ESA) - se trouve un Belge.

Pour Raphaël Liégeois, qui a étudié à l’Université de Liège entre 2011 et 2015, c’est un rêve éveillé. Il faut dire que l’ESA a reçu plus de 22.500 candidatures valides pour la fonction d’astronaute de tous les États membres et des membres associés. Pour rappel, l’agence spatiale européenne visait à recruter quatre à six astronautes professionnels qui rejoindront le corps européen des astronautes de l’ESA.

Pour Thomas Dermine, Secrétaire d’Etat à la relance et aux investissements stratégiques en charge de la politique spatiale, la Belgique mérite amplement cette récompense. “C’est un excellent signal pour le secteur spatial en Belgique et une incroyable façon de promouvoir les sciences en Belgique, notamment auprès des jeunes, indique-t-il. C’est une immense fierté car les astronautes sont les emblèmes d’un pays, de la science, symbole de la science, de la conquête, on sait qu’on est à la veille d’une nouvelle phase avec l’envoi d’humains sur la lune, on va également préparer l’exploration sur Mars. Par ailleurs, dans le pool de candidats, la Belgique était très bien représentée (plus de 1000 candidats). Notre pays possède une série d’atouts objectifs que nous allons continuer à mettre en avant lors de la Ministérielle à Paris".

En marge de la ministérielle les 22 États membres de l’ESA vont se mettre d’accord sur les futurs développements de la politique spatiale européenne pour la période 2023-2027. Les priorités de l’ESA seront fixées dans un contexte marqué notamment par un regain de tension géostratégique, notamment la fin de la collaboration spatiale avec la Russie ou l’émergence de la menace cyber et l’accélération de la concurrence internationale, notamment sur les lanceurs.

L’ESA a en effet demandé aux Etats membres de financer un budget de l’ESA en hausse de 25 % pour la période 2023 à 2025. Avec comme objectif, le maintien d’une avance dans l’observation de la Terre et de programmes d’exploration pour rester un partenaire de choix pour la Nasa.