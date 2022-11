”Il faut qu’on parle” : “Il ne faut pas prendre le peuple de la prison pour des crétins finis”, dénonce Anne Gruwet

Ce jeudi, Maxime Binet et ses invités ont abordé plusieurs sujets divers et variés. Ils ont notamment discuté de la mise en place possible du permis à points en Belgique, ainsi que des problèmes de jeunesse de la toute nouvelle prison de Haren et des polémiques toujours vives sur la Coupe du monde au Qatar…

La juge d’instruction Anne Gruwez est une farouche opposante à la nouvelle prison de Haren. Pour elle, l’édifice a été mal conçu et ne répond pas aux besoins des détenus : “Le concept de la prison de Haren est déshumanisant, à mon sens et au sens des détenus. À ma connaissance aucun expert n’a été consulté lors de la construction de la prison… ni les gardiens, ni les syndicats de gardiens, ni même les détenus”, a-t-elle déclaré sur le plateau de Maxime Binet.

Elle s’interroge également sur la gestion informatique de la prison et tous les problèmes que cela pourrait générer : “Quand tout va à l’informatique, il ne faut pas se plaindre que ça bugue… Il ne faut pas prendre le peuple de la prison pour des crétins finis. Si vous leur donnez un ordinateur dans leur cellule et comme ils ont des copains dehors, pour moi, il devrait y avoir du hacking”

S’il comprend bien les arguments d’Anne Gruwez, de son côté, Jean-Marc Ghéraille défend la nouvelle prison de Haren. Selon lui, celle-ci a été construite par nécessité en raison de la surpopulation carcérale.