La FGTB veut organiser une nouvelle manifestation nationale mi-décembre

La FGTB a décidé d'organiser une manifestation nationale à Bruxelles en faveur du pouvoir d'achat pendant la semaine du 12 décembre, a indiqué jeudi une porte-parole du syndicat, Gina Heyrman, confirmant une information de L'Echo. La date exacte sera choisie en fonction de la participation de la CSC, qui tiendra son bureau national mardi.

Le syndicat veut maintenir la pression sur les patrons et le gouvernement, après la grève interprofessionnelle du 9 novembre. Il espère que la CSC et la CGSLB suivront le mouvement.

"Les gens nous disent qu'ils ne pourront pas payer les factures d'énergie cet hiver, malgré les mesures prises par le gouvernement", explique le président de la FGTB Thierry Bodson à L'Echo. "Et la norme salariale à 0% pour 2, 4 voire 6 ans, ça ne passe vraiment pas. Alors quand en plus les patrons demandent au gouvernement un saut d'index, on doit retaper sur le clou!"

Le syndicat socialiste ajoute que cette manifestation sera suivie d'autres actions et qu'une nouvelle grève n'est pas exclue.

