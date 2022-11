Météo: le soleil de retour ce jeudi après-midi

Jeudi après-midi, le temps sera ensoleillé en Basse et Moyenne Belgique avec parfois quelques champs nuageux tandis que la nébulosité sera plus abondante en Ardenne et en Lorraine belge, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.

Les maxima varieront entre 6 et 10°C en Haute Belgique et autour de 11°C ailleurs, sous un vent modéré de sud-sud-ouest revenant au sud.

Ce soir, le ciel s'ennuagera depuis l'ouest suivi d'une zone de pluie qui traversera le pays d'ouest en est durant la nuit. À l'aube, de la pluie tombera encore dans le sud-est alors que des averses concerneront le littoral. Les minima oscilleront entre 3 et 6°C en Ardenne, autour de 8°C dans le centre et de 9°C à la Côte. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud tournant au sud-ouest avec des rafales de 50 km/ h dans l'ouest.

Vendredi, la nébulosité sera variable avec, principalement dans la matinée, le risque de quelques averses. L'après-midi, le soleil sera davantage présent. Au sud du sillon Sambre et Meuse, de nombreux nuages bas accompagnés de faibles pluies seront d'abord présents avant le retour d'un temps sec et de quelques éclaircies. Les maxima varieront entre 6 et 8°C en Ardenne, 11°C dans le centre et 12°C à la mer.