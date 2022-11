"Il faut qu'on parle" : Les Diables rouges traversent "clairement leur plus grosse crise"

Sur le plateau de "Il faut qu'on parle" ce mardi, Maxime Binet et ses invités sont d'abord revenus sur les Diables rouges et les tensions qu'ils traversent. Après leur défaite contre le Maroc au Mondial du Qatar dimanche, les joueurs de la sélection nationale belge ont donné une conférence de presse ce lundi lors de laquelle Eden Hazard et Thibaut Courtois ont tenté de faire taire les rumeurs sur des conflits au sein de l'équipe qui auraient éclaté après la rencontre.

Les Diables rouges sont-ils en crise ? Pour Jonathan Lange le rédacteur en chef Les Sports + de la DH, c'est "clairement" la plus grosse crise que traverse l'équipe de Belgique. "Là, les résultats font que ça réveille certaines tensions. La défaite fait qu'il y a des rancœurs qui remontent", commente-t-il. "Dans beaucoup de vestiaires, il a y beaucoup d'égos. Plus on monte de niveau, plus les égos sont importants", poursuit le chef des sports, pour qui la clef de la réussite se trouve sur le terrain : "Il faut que les joueurs soient en mesure de faire les efforts les uns pour les autres".

Procès des attentats de Bruxelles

Autre actualité et pas des moindres en Belgique, le procès des attentats de Bruxelles a repris, après l'incident des boxes. Ce mercredi, les jurés seront constitués. Pourront-ils aller jusqu'au bout de ce procès qui s'annonce long et intense ? Invité sur le plateau de l'émission, Luc Hennart, le président honoraire du tribunal de première instance de Bruxelles, a rappelé que "ce n'est pas la première fois" qu'un procès sera si long.

Le chroniqueur Patrick Corte rappelle que parmi les jugés, certains ont déjà été condamnés en France pour les attentats du 13 novembre. Comment se passera-t-il au niveau des peines s'ils sont aussi condamnés à Bruxelles s'interroge le forain ? "La France et la Belgique n'ont pas opté pour un jugement commun, la Belgique va donc juger les actes commis sur son territoire. Ce qui a été décidé en France et une chose. Il y aura une autre peine qui va être prononcée en Belgique - on verra laquelle - et il y aura un effet "cumulatif", répond Luc Hennart. Quant à savoir où le condamné effectuera sa peine, ça se décidera entre les deux pays.

Grève du rail : les navetteurs sont-ils pris en otage ?

Le rail belge est entrée en grève ce mardi et ce pour trois jours. Le plateau s'accorde à dire que ce mouvement pénalise surtout les usagers et ne semble avoir que peu d'impact sur le politique.

Pour Gery Baele, le secrétaire et porte-parole de Navetteurs.be la grève reste le seul moyen de se faire entendre. "De notre côté, on vise surtout le gouvernement. On demande qu'on donne à la SNCB et Infrabel un réseau correct, du matériel correct et du personnel en suffisance. Ce qui n'est pas le cas actuellement"