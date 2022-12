Voici les paroles de la Brabançonne, l'hymne national belge : "Le Roi, la Loi, la Liberté", mais pas que

Les paroles officielles de la Brabançonne en français:

O Belgique, ô mère chérie,

A toi nos coeurs, à toi nos bras,

A toi notre sang, ô Patrie !

Nous le jurons tous, tu vivras !

Tu vivras toujours grande et belle

Et ton invincible unité

Aura pour devise immortelle :

Le Roi, la Loi, la Liberté !

Le Roi, la Loi, la Liberté !

Le Roi, la Loi, la Liberté !

En néerlandais:

O dierbaar België O heilig land der vaad'ren Onze ziel en ons hart zijn u gewijd. Aanvaard ons kracht en het bloed van onze adren, Wees ons doel in arbeid en in strijd. Bloei, o land, in eendracht niet te breken; Wees immer u zelf en ongeknecht, Het woord getrouw, dat ge onbevreesd moogt spreken: Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.

En allemand:

O Belgien, o teure Mutter, Dir gehören unsere Herzen, unsere Arme! Dir gehört unser Blut, Vaterland! Alle schwören wir Dir: Du wirst leben! Gross und schön wirst Du immer leben und der Wahlspruch Deiner unverbrüchlichen Einheit wird heißen: Für König, Recht und Freiheit!

Qui a écrit les paroles de l'hymne national belge ?

La brabançonne, créée dans le cadre de la révolution qui a permis la création de la Belgique comme Etat indépendant, est initialement appelée La Bruxelloise. Selon la légende, ce serait un soldat belge nommé Jenneval qui aurait récité l'ancêtre de la Brabançonne dans un café à Bruxelles. En réalité, c'est Louis-Alexandre Dechet, acteur à La Monnaie, qui l'a écrite avant d'entrer dans l'armée révolutionnaire. Elle a été mise en musique par François Van Campenhout. Cette version a connu trois mises-à-jours de plus en plus anti-orangistes. C'est Charles Rogier, premier ministre en 1960, qui en supprime les références anti-hollandaise, afin d'en faire un texte fédérateur, orienté vers l'exaltation de la Patrie.

--> En savoir plus sur le sens de la Brabançonne.

Pourquoi les Diables rouges ne chantent-ils pas toujours leur hymne lors des matches de foot internationaux?

Marc Wilmots, en 2012, expliquait que les Diables Rouges ne chantaient plus la Brabançonne pour éviter une cacophonie liée aux trois versions linguistiques de notre Brabançonne. L'entraîneur continuait en expliquant que l'hymne national était important à ses yeux, mais qu'avant une rencontre, l'important était de se concentrer sur le jeu et non sur le chant. Il estimait donc que mettre la main sur le cœur - et donc sur le drapeau belge - lors de l'hymne prouvait suffisamment la fierté de représenter la Belgique.