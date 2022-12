La gueule de bois des Belges : enfants en pleurs, nation en deuil, fin de cycle… Comment se remettre de nos émotions ?

Pablo Andres: “Je me voyais déjà pleurer sur la Grand Plazze en accueillant nos Diables qui ramènent la coupe à la maison”

Après la haine, la tristesse et la déception, l’humoriste proche de nos Diables lance un message vidéo positif à tous les supporters -mais aussi aux joueurs et au coach Martinez- sur ses réseaux sociaux. “Le foot, c’est la chose la plus importante après les choses importantes fieu !”