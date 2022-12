Le Vlaams Belang en tête des intentions de vote en Flandre

En Wallonie et à la Bruxelles, le PS occupe la première place tandis qu'Ecolo ne parvient pas à reconquérir le terrain perdu et se fait ravir la troisième place dans les deux Régions par le PTB. Selon cette enquête d'opinion menée du 21 au 29 novembre - c'est-à-dire une dizaine de jours après le meurtre d'un policier à Schaerbeek et durant une période marquée par des incidents dans le centre de Bruxelles après le match Belgique-Maroc-, le parti d'extrême-droite recueille 25,5% des intentions de vote devant la N-VA qui passe à la deuxième place avec 22%. Vooruit est le premier parti flamand de la coalition Vivaldi avec 16,1% des intentions. Ni le CD&V, ni l'Open Vld, parti du Premier ministre dont la secrétaire État au Budget a démissionné il y a peu, ni Groen ne passent la barre de 10%: ils recueillent respectivement 9,6%, 9,3% et 8,7% des intentions de vote. Le PTB-PvdA ferme le rang avec 7,4%.