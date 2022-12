"Si le rail belge va mal, c’est notamment à cause de la gare de Mons", affirme Georges Gilkinet

Sale temps pour le rail belge. Le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) veut faire du train “le moyen de déplacement du futur”, mais les obstacles s’accumulent pour atteindre cet objectif. Après les inondations et la hausse de la facture énergétique, la SNCB et Infrabel, les plus gros consommateurs d’électricité belges, connaissent maintenant un déficit de personnel grave. Comme l’alertent les syndicats...