Résultat ? Plus de 13 800 jouets récoltés et qui ont permis à l'ASBL Arc-en-Ciel d'aider 120 associations locales. Sans oublier 4 250 kg de piles et batteries usagées qui ont aussi été récupérés par Bebat pour les recycler et d'ainsi récompenser l'action d'un chèque de 14 300 euros. " Merci mille fois pour ces résultats magnifiques", a déclaré Typh Barrow, marraine du Nostalgie Magic Tour 2022. "Vous avez été incroyablement généreux. Le Nostalgie Magic Tour a contribué à aider plus de 8 000 petits bouts de chou, c'est un énorme succès. Merci aux auditeurs pour leur générosité, merci aux équipes pour leur travail en coulisses et merci aux enfants ! Ils étaient nombreux à venir donner leurs jeux pour gâter ceux à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Cette action de mobilisation est vraiment belle. C'était un honneur d'en être la marraine ."