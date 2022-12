Le 21 mars, Osama Krayem a acheté les deux sacs à dos au magasin SportDirect, dans le centre commercial City 2, dans le centre-ville. Il s'est rendu rue Max Roos où, a-t-il raconté, il a attendu deux ou trois heures qu'on remplisse un sac à dos d'explosifs avant qu'on lui donne pour mission de le porter à l'avenue des Casernes. "L'homme qui m'a remis le sac m'avait inscrit sur un morceau de papier le chemin, le numéro de bus et le numéro de tram à prendre", a-t-il expliqué aux enquêteurs.

Il a déposé le sac chargé d’explosifs dans l’appartement. Il a pris un taxi pour retourner à Schaerbeek chercher le second sac. Il a mentionné comme adresse la gare de Schaerbeek, proche de la planque. Il y est resté une vingtaine de minutes.

"Une fois le sac prêt, l'un est sorti et me l'a remis. L'un d'entre eux a appelé un taxi." Il n'a pas parlé au chauffeur, lui remettant un papier avec l'adresse d'Etterbeek : "J'avais le sac à côté de moi dans la voiture. Je savais déjà ce qu'il contenait." Il dit qu'il était alors "paniqué, stressé".

À son retour à l’avenue des Casernes, il est 00 h 21. Osama Krayem a compris qu’après une dernière nuit il partira avec Khalid El Bakraoui, chacun porteur d’un des sacs à dos, pour se faire exploser.

Khalid El Bakraoui a essayé le sac en le mettant sur son dos. "Nous avons discuté de ce que nous allions faire, mais n'avions pas encore décidé de la station. Les sacs étaient lourds, je ne sais pas combien ils pesaient. On savait marcher avec", a expliqué Osama Krayem.

Osama Krayem est resté assis toute la nuit. Khalid El Bakraoui a un peu dormi. Ils se sont levés vers 7 heures, 7 h 30 : "On a prié à l'heure de la première prière prévue. C'était comme un jour ordinaire." Ils n'ont pas mangé : "Pas dans une situation pareille."

Ils ont quitté ensemble, après 8 heures, l’immeuble du 39 avenue des Casernes, situé à 1,2 kilomètre de la station de métro Pétillon.

Devant l’automate de billets à Pétillon, Krayem (à gauche) dit à El Bakraoui qu’il n’ira pas se faire exploser. ©D.R.

Ils ont été filmés à leur sortie de l'immeuble. Sur les images, Khalid El Bakraoui apparaît comme hésitant, revenant sur ses pas. "Bien sûr qu'il hésitait, il savait qu'il allait mourir", dit Osama Krayem, qui explique que lui-même n'a pas hésité. "Car je savais que je n'allais pas le faire."

Khalid El Bakraoui portait une tablette. Sur le trajet, il a appris qu'il y avait eu un attentat à Zaventem. "Il me l'a dit. J'ai directement pensé à ceux qui étaient dans la maison Max Roos", en a déduit Osama Krayem.

Ils n'ont pas pris le trajet le plus court vers la station de métro. "On est rentrés dans le hall d'un immeuble et je lui ai mis la batterie. Khalid a voulu faire la même chose pour moi et je lui ai dit que c'était déjà fait. […] Ma batterie n'était pas connectée. C'était un mensonge que j'ai dit à Khalid. En appuyant sur mon bouton-poussoir, rien ne pouvait se produire."

Ils ne connaissaient pas le chemin vers une station de métro. "On a demandé à quelqu'un. C'est moi qui ai demandé en anglais. C'est lui qui m'a envoyé demander pour passer pour des touristes", a dit Osama Krayem.

Khalid El Bakraoui voulait qu'ils s'installent de part et d'autre du métro, "par exemple, lui dans le premier wagon du métro et moi dans le dernier. Il m'avait dit que lorsque j'entendrais la première explosion, je devrais appuyer sur le bouton afin de me faire exploser".

Selon ses dires, c'est en arrivant dans l'allée menant à l'entrée de la station qu'il a dit qu'il ne se ferait pas exploser. "C'est à ce moment que je dis à Khalid : 'Je ne descends pas, je n'y vais pas.'" El Bakraoui était énervé. "Il a fait un geste. Je pense que Khalid pensait plus à lui qu'à moi à ces moments-là."

El Bakraoui se trompera, montant dans un métro qui va vers la périphérie. Il s’en rendra compte à Beaulieu et prendra un métro en sens inverse. À 9 h 11, il a déclenché sa bombe dans la rame qui s’apprêtait à quitter la station Maelbeek.

La juge a demandé à Osama Krayem pourquoi il n'a pas retenu Khalid El Bakraoui. Il lui a répondu qu'il y avait énormément de policiers dans la rue après les attentats de Zaventem. "Je ne pouvais pas crier sur lui, ni lui sur moi. Puis c'était pour moi l'occasion de m'enfuir", lui a-t-il répondu.

Ce qu'il fera, sans prévenir la police, par peur et "parce qu'un homme avec un sac à dos rempli d'explosifs ne se rend pas à la police".

Krayem est retourné dans l’appartement de l’avenue des Casernes. Il a utilisé un plat en plastique pour transvaser la poudre explosive dans les toilettes afin de l’évacuer. Et il ne s’est pas attardé à l’appartement.