Car cela consiste à s'attaquer à la racine du problème, c'est-à-dire à la source même des contaminations, sachant que 95 à 99 % des contaminations se produisent en lieux clos, mal ventilés qui reçoivent du public. "L'enjeu aujourd'hui est bien d'améliorer la qualité microbiologique de l'air intérieur pour la rendre proche de celle de l'air extérieur où nous ne nous contaminons pas", précise Antoine Flahault, épidémiologiste et directeur de l'Institut de santé globale de l'université de Genève.

La loi sur la qualité de l'air intérieur entrera donc en vigueur le mardi 10 décembre, le texte a été adopté par la Chambre récemment et a été publié au Moniteur belge. "Cette loi fixe un cadre structurel pour ce qui est vraiment une politique totalement nouvelle de qualité de l'air intérieur ", assure le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit). "Nous passons 85 % de notre temps dans des espaces fermés où s'il n'y a pas de ventilation, le risque d'infection est très élevé. Cette loi est une loi-cadre qui doit être ratifiée par le biais d'arrêtés royaux, avec des obligations qui vont être organisées de façon graduelle. La première étape aura lieu dans un an, et l'idée c'est que nous voulons que le 1er décembre 2023, dans toute une série de secteurs comme les infrastructures sportives, culturelles ou événementielles, que deux ans dans ce secteur-là, la présence de capteurs CO2 sera obligatoire ."

Un label pour certifier la qualité de l’air

La deuxième étape aura lieu à partir du 1er janvier 2025. Il faudra en effet demander une certification et, dès qu’elle aura été obtenue, afficher le label attribué, et continuer à exploiter le lieu dans les mêmes conditions techniques que celles existantes lors de la certification.

Un volet concernant les sanctions précédées d'inspection à l'égard des commerçants qui ne respectent pas la future loi est prévu. "On veut commencer à travailler sur un système de labels qui vont permettre aux gens de constater eux-mêmes si oui ou non il y a une qualité de l'air intérieur qui est garantie dans un espace fermé. On ne va pas imposer des normes quantitatives strictes mais on veut que les gens prennent conscience qu'il faut mesurer la qualité de l'air, ça, c'est une obligation qu'il faut avoir. Une simple analyse de risque, d'abord, puis on travaillera avec un système de certification ensuite ", conclut le ministre.