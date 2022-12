Procès des attentats de Bruxelles : la double lâcheté d‘Abrini qui renonce à Zaventem et Paris

Procès des attentats à Bruxelles: l'examen du dossier des attentats à Bruxelles commencera lundi matin à la cour d'assises

La cour d'assises de Bruxelles va aborder le fond du dossier, dès lundi matin à 09h00, dans le procès des attentats du 22 mars 2016, en commençant toutefois par quelques informations pratiques à l'attention des parties, et plus spécialement des jurés, non initiés aux procédures judiciaires.