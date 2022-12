L’accueil à double tranchant de Denis Ducarme à Alexia Bertrand : “Si le VLD a besoin, il reste encore beaucoup de talents au MR”

Si la politique est quelques fois l’affaire de trahison et de coup bas, elle est plus généralement le théâtre de mots d’esprit, de déclarations piquantes et de discours à double tranchant. La nouvelle secrétaire d’État au Budget Alexia Bertrand, fraîchement débauchée par l’Open VLD au MR, en a fait les frais lors de sa première participation à la commission de la Protection des consommateurs.